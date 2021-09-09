Женскую сборную Украины по футболу может возглавить тренер из США

Во время августовского визита президента УАФ Андрея Павелко в США основное внимание было сосредоточено на налаживании контактов с местной федерацией относительно оказания помощи в развитии женского футбола в Украине.

Речь идет, прежде всего, об укреплении тренерского штаба женской сборной Украины.

По предварительной информации, нынешний главный тренер женской сборной Украины Наталья Зинченко будет руководить сборной в поединках отборочного цикла чемпионата мира с Фарерскими островами (21 октября), Испанией (26 октября), Шотландией (26 ноября) и Венгрией (30 ноября), а к матчу второго круга с шотландками, который должен состояться 8 апреля 2022 года, украинских футболисток должен готовить уже американский специалист.

Также предпринимаются усилия, чтобы тренеры из США оказывали консультативную помощь в функционировании сборных Украины U-19 и U-17.

В рейтинге ФИФА женская сборная Украины занимает 31-е место, американки — первое.