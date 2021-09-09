ФОТО. Барселона продемонстрировала третий комплект формы

Каталонская «Барселона» представила третий комплект формы, в котором она будет выступать в сезоне 2021/2022.
Эта игровая форма команды выполнена в традиционных сине-гранатовых цветах.
В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» встретится с киевским «Динамо».
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Источник — ФК Барселона
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