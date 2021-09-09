Белинский пробился в 1/4 финала парного разряда юниорского US Open

Украинский теннисист Вячеслав Белинский в среду провел два матча в рамках юниорского US Open.
В поединке одиночного разряда украинец проиграл, в паре – выиграл.
US Open. Юниоры. Третий круг
Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Саша Геймар Вайенбург (Франция, 11) – 5:7, 6:7(3)
US Open. Юниоры. Второй круг парного разряда
Вячеслав Белинский / Петр Нестеров (Украина / Болгария) – Виллиус Гаубас / Даниэль Мерида Агилар (Литва / Испания) – 6:3, 7:6(4)
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Источник — Sport.ua
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