Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинцам будет сложно попасть на матч с Шахтером»

Наставник «Шерифа» – о предстоящем матче с Тирасполе

  • 09.09.2021 10:48
  • 670 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинцам будет сложно попасть на матч с Шахтером»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Стартовый поединок «Шерифа» против донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22 вызвал повышенный ажиотаж. Билетная тема не обошла стороной и главного тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба.

«Ко мне уже обращаются друзья и знакомые с просьбой посодействовать с билетами. Очень многие. Думаю, под сотню желающих точно есть. Я сразу сказал, что помог бы со всей душой, но с этим существуют сложности и непредвиденные проблемы.

К сожалению, многое по части билетной темы зависит от УЕФА. На матч с донецким «Шахтером» будут только именные билеты, и как я понял, существует какой-то запрет или ограничения на продажу билетов украинцам. Им сложно будет на стадион попасть», - сказал Вернидуб.

Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало в 19:45.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 09.09.2021 10:57 (изменен)
    0
    Но местных же пустят? А в ПМР около 27% - украинцы.
    Правда молдован - 33%, а русских - 34%.
    Конечно, если бы играли в Кишинёве, то может быть было бы проще. Но Шериф принципиально играет в Тирасполе, как в чемпионате Молдовы, так и в УЕФА,
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности