Юрий ВЕРНИДУБ: «Украинцам будет сложно попасть на матч с Шахтером»

Стартовый поединок «Шерифа» против донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2021/22 вызвал повышенный ажиотаж. Билетная тема не обошла стороной и главного тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба.

«Ко мне уже обращаются друзья и знакомые с просьбой посодействовать с билетами. Очень многие. Думаю, под сотню желающих точно есть. Я сразу сказал, что помог бы со всей душой, но с этим существуют сложности и непредвиденные проблемы.

К сожалению, многое по части билетной темы зависит от УЕФА. На матч с донецким «Шахтером» будут только именные билеты, и как я понял, существует какой-то запрет или ограничения на продажу билетов украинцам. Им сложно будет на стадион попасть», - сказал Вернидуб.

Матч «Шериф» – «Шахтер» состоится 15 сентября. Начало в 19:45.