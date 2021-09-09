Роберто МАНЧИНИ: «Забить 5-6 голов удается не каждый день»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал разгромную победу над Литвой (5:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Несмотря на многочисленные потери в последние несколько дней, парни отлично отработали на поле. Конечно, соперник был не самого высокого уровня, но забить 5-6 голов удается не каждый день», - сказал Манчини.