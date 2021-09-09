Нападающий Аталанты получил травму

30-летний нападающий итальянской «Аталанты» Луис Муриэль получил мышечную травму.
«Время восстановления не будет коротким. Сначала Муриэль возьмет недельный перерыв в физических нагрузках, в течение которого он будет проходить соответствующее лечение.
По истечении семи дней будут выполнены дополнительные диагностические тесты для оценки развития поражения», - сказано в сообщении на сайте «Аталанты».
В нынешнем сезоне Муриэль в Серии А провел два матча и забил один гол.
Напомним, ранее «Айнтрахт» арендовал форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса.
Источник — ФК Аталанта Бергамо
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