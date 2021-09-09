Нападающий Аталанты получил травму

Луис Муриэль получил мышечное повреждение

  • 09.09.2021 08:00
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Нападающий Аталанты получил травму
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Муриэль

30-летний нападающий итальянской «Аталанты» Луис Муриэль получил мышечную травму.

«Время восстановления не будет коротким. Сначала Муриэль возьмет недельный перерыв в физических нагрузках, в течение которого он будет проходить соответствующее лечение. 

По истечении семи дней будут выполнены дополнительные диагностические тесты для оценки развития поражения», - сказано в сообщении на сайте «Аталанты».

В нынешнем сезоне Муриэль в Серии А провел два матча и забил один гол.

Напомним, ранее «Айнтрахт» арендовал форварда «Аталанты» Сэма Ламмерса.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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