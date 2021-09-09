Саккари обыграла Плишкову и вышла в полуфинал US Open

Для победы над чешкой греческой теннисистке хватило двух сетов

  • 09.09.2021 03:39
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Саккари обыграла Плишкову и вышла в полуфинал US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя греческая теннисистка Мария Саккари взяла верх над 29-летней чешской спортсменкой Каролиной Плишковой в 1/4 финала US Open.

Для победы над Плишковой Саккари хватило двух сетов — 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.

В полуфинале соревнований Саккари встретится с 18-летней британкой Эммой Радукану, которая в четвертьфинале обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Общий призовой фонд US Open 2021 составил рекордные $57,5 миллионов.

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Источник — Sport.ua

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