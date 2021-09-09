Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем усердно работать и готовиться к играм»

23-летний вингер «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков продолжает подготовку к поединку 7-го тура УПЛ против «Металлиста 1925» в составе киевской команды.

«Продолжаем усердно работать и готовиться к играм», — прокомментировал Цыганков свое фото с тренировки «Динамо».

Матч «Металлист 1925» — «Динамо» состоится в Харькове на стадионе «Металлист» в субботу, 11 сентября, в 17:00.