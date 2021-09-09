В очередном поединке группового этапа отбора на ЧМ-2022 сборная Италии по футболу дома разгромила национальную команду Литвы со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Италия — Литва — 5:0
Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14, автогол, Распадори, 24, Ди Лоренцо, 54
События матча
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Италия).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
|14'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эдгарас Уткус (Литва).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
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Источник — Футбол 1/2/3
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