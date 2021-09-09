Италия
5 : 0
Литва
08.09.2021, FT

Италия — Литва — 5:0. Видео голов и обзор матча

Итальянская команда не оставила сопернику ни единого шанса

  • 09.09.2021 01:07
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Италия — Литва — 5:0. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В очередном поединке группового этапа отбора на ЧМ-2022 сборная Италии по футболу дома разгромила национальную команду Литвы со счетом 5:0.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Италия — Литва — 5:0
Голы: Кин, 11, 29, Уткус, 14, автогол, Распадори, 24, Ди Лоренцо, 54

События матча
54' ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Италия).
29' ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
24' ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Распадори (Италия).
14' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Эдгарас Уткус (Литва).
11' ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Италия).
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Источник — Футбол 1/2/3

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