Остановят ли Джоковича? Известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин

Александр Зверев попробует не пустить лидера мирового рейтинга в финал

  • 09.09.2021 07:55
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Остановят ли Джоковича? Известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine

Седьмого и восьмого сентября на кортах US Open состоялись матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде.
 
Даниил Медведев и Александр Зверев прогнозируемо преодолели четвертьфинальный барьер. Также путевку в 1/2 финала добыл канадец Феликс Оже-Альяссим, соперник которого снялся во втором сете.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в последней полуфинальном поединке одолел Маттео Берреттини из Италии.

US Open. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Маттео Берреттини [6] – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3
 Александр Зверев [4] –  Ллойд Харрис – 7:6(6), 6:3, 6:4

Нижняя часть сетки

 Феликс Оже-Альяссим [12] –  Карлос Алькарас – 6:3, 3:1 (отказ)
 Даниил Медведев [2] –  Ботик Ван де Зандсхулп [Q] – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5

US Open. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Александр Зверев [4]
 Феликс Оже-Альяссим [12] –  Даниил Медведев [2]

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Источник — Sport.ua

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