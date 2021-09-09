Остановят ли Джоковича? Известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин

Седьмого и восьмого сентября на кортах US Open состоялись матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде.
Даниил Медведев и Александр Зверев прогнозируемо преодолели четвертьфинальный барьер. Также путевку в 1/2 финала добыл канадец Феликс Оже-Альяссим, соперник которого снялся во втором сете.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович в последней полуфинальном поединке одолел Маттео Берреттини из Италии.
US Open. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Маттео Берреттини [6] – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3
Александр Зверев [4] – Ллойд Харрис – 7:6(6), 6:3, 6:4
Нижняя часть сетки
Феликс Оже-Альяссим [12] – Карлос Алькарас – 6:3, 3:1 (отказ)
Даниил Медведев [2] – Ботик Ван де Зандсхулп [Q] – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5
US Open. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Александр Зверев [4]
Феликс Оже-Альяссим [12] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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