Кто поедет в Катар? Таблицы квалификации ЧМ-2022 перед паузой на месяц

8 сентября завершился 6-й тур квалификации чемпионата мира 2022

  • 08.09.2021 23:45
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  • 1 комментарий
Кто поедет в Катар? Таблицы квалификации ЧМ-2022 перед паузой на месяц
© Qatar 2022

8 сентября завершился 6-й тур квалификации чемпионата мира 2022.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D

  • 9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина
  • 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
  • 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
  • 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

6-й тур, 8 сентября

  • Армения - Лихтенштейн - 1:1
  • Албания - Сан-Марино - 5:0
  • Беларусь - Бельгия - 0:1
  • Венгрия - Андорра - 2:1
  • Греция - Швеция - 2:1
  • Исландия - Германия - 0:4
  • Италия - Литва - 5:0
  • Косово - Испания - 0:2
  • Польша - Англия - 1:1
  • Северная Ирландия - Швейцария - 0:0
  • Северная Македония - Румыния - 0:0
  • Уэльс - Эстония - 0:0

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    Primovocatus
    Primovocatus, 08.09.2021 23:54
    0
    Саутгейт ни одной замены не сделал. Наверное, с кем то поспорил.
    И подарил пшекам ничью на свистке. Но будут они всё равно за 2-е место с албанцами бодаться.))
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