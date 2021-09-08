Кто поедет в Катар? Таблицы квалификации ЧМ-2022 перед паузой на месяц

8 сентября завершился 6-й тур квалификации чемпионата мира 2022.
Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.
Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.
Квалификация ЧМ-2022
Турнирное положение в группе D
Оставшиеся матчи группы D
- 9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина
- 12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина
- 13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан
- 16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция
6-й тур, 8 сентября
- Армения - Лихтенштейн - 1:1
- Албания - Сан-Марино - 5:0
- Беларусь - Бельгия - 0:1
- Венгрия - Андорра - 2:1
- Греция - Швеция - 2:1
- Исландия - Германия - 0:4
- Италия - Литва - 5:0
- Косово - Испания - 0:2
- Польша - Англия - 1:1
- Северная Ирландия - Швейцария - 0:0
- Северная Македония - Румыния - 0:0
- Уэльс - Эстония - 0:0
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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И подарил пшекам ничью на свистке. Но будут они всё равно за 2-е место с албанцами бодаться.))
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