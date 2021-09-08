Кто поедет в Катар? Таблицы квалификации ЧМ-2022 перед паузой на месяц

8 сентября завершился 6-й тур квалификации чемпионата мира 2022.

Напрямую в финальный раунд выйдут команды, которые займут первые места в каждой из 10 групп. Сборные, которые окажутся на второй позиции в своих группах, вместе с двумя лучшими командами Лиги наций (учитываются только победители дивизионов) будут играть двухраундовый плей-офф еще за три путевки на мундиаль от Европы.

Финальная часть чемпионата мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ниже приведены все результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022

Турнирное положение в группе D

Оставшиеся матчи группы D

9 октября. Казахстан – Босния и Герцеговина, Финляндия – Украина

12 октября. Казахстан – Финляндия, Украина – Босния и Герцеговина

13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия, Франция – Казахстан

16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина, Финляндия – Франция

6-й тур, 8 сентября

Армения - Лихтенштейн - 1:1

Албания - Сан-Марино - 5:0

Беларусь - Бельгия - 0:1

Венгрия - Андорра - 2:1

Греция - Швеция - 2:1

Исландия - Германия - 0:4

Италия - Литва - 5:0

Косово - Испания - 0:2

Польша - Англия - 1:1

Северная Ирландия - Швейцария - 0:0

Северная Македония - Румыния - 0:0

Уэльс - Эстония - 0:0

​Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022