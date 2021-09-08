В ожидании Джоковича. Зверев пробился в полуфинал US Open

Александр Зверев из Германии (№4 ATP) уверенно пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.



В матче 1/4 финала немец в трех сетах разобрался с Ллойдом Харрисом из ЮАР (№46 ATP).



US Open. Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 7:6(6), 6:3, 6:4



Зверев в полуфинале сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№8 ATP).