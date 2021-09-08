В ожидании Джоковича. Зверев пробился в полуфинал US Open

Немецкий теннисист недолго мучился с Ллойдом Харрисом из ЮАР

  • 08.09.2021 23:10
  • 265 просмотров
  • 1 комментарий
В ожидании Джоковича. Зверев пробился в полуфинал US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Александр Зверев из Германии (№4 ATP) уверенно пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
 
В матче 1/4 финала немец в трех сетах разобрался с Ллойдом Харрисом из ЮАР (№46 ATP). 
 
US Open. Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия) – Ллойд Харрис (ЮАР)  – 7:6(6), 6:3, 6:4
 
Зверев в полуфинале сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№8 ATP).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 08.09.2021 23:57
    0
    Если Джокович, выиграет у Маттео, то это будет матч как финал, а то Медведев и Оже Альясим, явно слабее Саши и Новака!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности