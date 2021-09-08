В ожидании Джоковича. Зверев пробился в полуфинал US Open

Александр Зверев из Германии (№4 ATP) уверенно пробился в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.
В матче 1/4 финала немец в трех сетах разобрался с Ллойдом Харрисом из ЮАР (№46 ATP).
US Open. Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия) – Ллойд Харрис (ЮАР) – 7:6(6), 6:3, 6:4
Зверев в полуфинале сыграет против Новака Джоковича (№1 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№8 ATP).
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Источник — Sport.ua
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