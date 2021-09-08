Свитолина, Ястремская и еще две украинки заявились на Индиан-Уэллс

С 4 по 17 октября в США состоится крупный турнир WTA1000 в Индиан-Уэллсе.

На турнир заявлены четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

В прошлом году турнир не состоялся из-за коронавируса.