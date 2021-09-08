Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шериф не подарит Шахтеру 6 очков в Лиге чемпионов»

Команда начинает группу Лиги чемпионов в Молдове

  • 08.09.2021 22:51
  • 1185 просмотров
  • 6 комментариев
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шериф не подарит Шахтеру 6 очков в Лиге чемпионов»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби не считает, что в группе Лиги чемпионов команде гарантированы две легкие победы с «Шерифом», который впервые пробился на эту стадию.

«Я доволен тем, как мы начали сезон, хотя еще есть, куда прогрессировать. «Интер» и «Реал» в Лиге чемпионов - два больших клуба, но нужно понимать, что 6 очков в матчах с «Шерифом» нам никто не подарит. Придется попотеть».

«А «Реал» и «Интер» сменили тренеров, изменили составы, но я хорошо знаю новых наставников и футболистов», - сказал Де Дзерби.

Команда начинает группу в Молдове 15 сентября.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 09.09.2021 00:20 (изменен)
    0
    Мы знаем. Потому что Динамо только дома и смогло 0:0 с Шерифом сыграть. А в ПМР было без вариантов 0:2.
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    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 08.09.2021 23:51
    0
    Дивно, а я думав у груповому етапі ЛЧ команди одне одному очки дарують
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 23:04
    0
    Face Control, 08.09.2021 23:03
    Вы уже постелили?
    тихо пока
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 08.09.2021 23:03
    +1
    Alex86 1, 08.09.2021 23:01
    стелет уже солому?)
    Вы уже постелили?
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    Stelios Komnin
    Stelios Komnin, 08.09.2021 23:03
    0
    Думаю, потеть не придется. С той защитой Шерифа можно накидать сколько угодно и не бояться, что в старте Витао и Марлон будут. По бразильскому принципу.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 23:01
    +2
    стелет уже солому?)
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