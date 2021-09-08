Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Шериф не подарит Шахтеру 6 очков в Лиге чемпионов»

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби не считает, что в группе Лиги чемпионов команде гарантированы две легкие победы с «Шерифом», который впервые пробился на эту стадию.

«Я доволен тем, как мы начали сезон, хотя еще есть, куда прогрессировать. «Интер» и «Реал» в Лиге чемпионов - два больших клуба, но нужно понимать, что 6 очков в матчах с «Шерифом» нам никто не подарит. Придется попотеть».

«А «Реал» и «Интер» сменили тренеров, изменили составы, но я хорошо знаю новых наставников и футболистов», - сказал Де Дзерби.

Команда начинает группу в Молдове 15 сентября.