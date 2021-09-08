Тарас КАЧАРАБА: «Буду работать, чтобы и дальше вызывали в сборную Украины»

Защитник Тарас Качараба, который дебютирует в сборной Украины в контрольном матче против Чехии, оценил соперника.
«Я очень счастлив, что меня вызвали в сборную. Выкладываюсь на полную, чтобы и дальше получал вызовы. Петраков? Он остался таким же, как и раньше. Поддерживает, общается с молодыми игроками, с дебютантами. Есть от него поддержка».
«Если взять нашу сборную, то у нас индивидуально более сильные игроки, чем у Чехии. Но у соперника есть свои лидеры, которые играют в АПЛ».
«У чехов физически хорошо готова команда», - считает Качараба.
Источник — Футбол 1/2/3
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