Тарас КАЧАРАБА: «Буду работать, чтобы и дальше вызывали в сборную Украины»

Игрок дебютирует в сборной Украины

  • 08.09.2021 21:51
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Тарас КАЧАРАБА: «Буду работать, чтобы и дальше вызывали в сборную Украины»
© uaf.ua

Защитник Тарас Качараба, который дебютирует в сборной Украины в контрольном матче против Чехии, оценил соперника.

«Я очень счастлив, что меня вызвали в сборную. Выкладываюсь на полную, чтобы и дальше получал вызовы. Петраков? Он остался таким же, как и раньше. Поддерживает, общается с молодыми игроками, с дебютантами. Есть от него поддержка».

«Если взять нашу сборную, то у нас индивидуально более сильные игроки, чем у Чехии. Но у соперника есть свои лидеры, которые играют в АПЛ».

«У чехов физически хорошо готова команда», - считает Качараба.

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Источник — Футбол 1/2/3

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