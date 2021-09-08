Владислав ДУБИНЧАК: «До последнего думал, что останусь в Динамо»

Защитник Владислав Дубинчак провел сборы с «Динамо», однако клуб вернул игрока в состав «Днепра-1» на правах аренды.

«Приехал на сборы «Динамо» летом, но Луческу не было, тогда он со сборной находился. Потом он приехал, но мы с ним не разговаривали. Можно сказать, что он хорошо не знал меня. Потом мы сыграли двухсторонку и он понял, что я могу что-то показывать. Потом после матча с «Атлетиком» мы с ним поговорили один на один. Было даже немного страшновато. Я был доволен тем, что он сказал».

«Но в конце сборов мне сказали, что нужно ехать в аренду. Он мне позвонил, сказал, что вот такая ситуация. Я был рад, что он сам позвонил, это важно для игрока. Это приятно, и я буду работать, чтобы вернуться в «Динамо». Я думал до конца, что останусь в «Динамо».

«Но Луческу сказал, что мне нужно играть, а в «Динамо» есть Миколенко. Я и сам это понимаю. Даже в ротации я не получу много времени», - сказал Дубинчак.