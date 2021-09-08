Реал нацелился на вундеркинда Фулхэма

Мадридский «Реал» может выкупить контракт 19-летнего атакующего полузащитника «Фулхэма» Фабиу Карвалью.
Футболист был переведен из «Фулхэма» U-23 в основной состав команды минувшим летом и очень удачно сыграл в Чемпионшипе. В пяти матчах Карвалью забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Успехи Карвалью не остались незамеченными. Теперь игроком интересуется не только «Реал», но и несколько клубов английской Премьер-лиги.
Контракт Фабиу с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €250 тысяч, но нет никаких сомнений, что клуб хочет продать игрока гораздо дороже.
Источник — Daily Mail
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