Экс-тренер Реала возглавил сборную Египта

Футбольная ассоциация Египта официально объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной Карлуша Кейруша.

Предыдущим местом работы 69-летнего португальского специалиста была сборная Колумбии. Он возглавлял ее в 2019-2020 годах и суммарно провел с ней 18 матчей.

Кейруш больше всего известен по работе со сборной Португалии (1991 – 1993 и 2008 – 2010 годы), мадридским «Реалом» (2003 – 2004) и в качестве ассистента Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» (2002 – 2003 и 2004 – 2008 годы).