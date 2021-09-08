РЕНАН: «В украинской Премьер-лиге много сюрпризов»

Бразильскому футболисту «Колоса» нравится украинский чемпионат

  • 08.09.2021 17:50
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РЕНАН: «В украинской Премьер-лиге много сюрпризов»
© ФК Колос Ковалевка. Ренан

24-летний бразильский форвард «Колоса» Ренан, который ранее играл в Португалии, поделился мнением о чемпионате Украины по футболу.

«Португальский чемпионат многому меня научил за то короткое время, что я там провел. Ничего плохого о нем сказать не могу. Конечно, у меня было несколько предложений из Европы, но я принял решение остаться в Украине и подписать контракт с «Колосом». Потому что уже адаптировался к украинской Премьер-лиге, где чувствую себя очень комфортно.

Мне искренне нравится местный чемпионат. Здесь много сюрпризов в течение всего сезона: каждая команда способна удивить в любой момент. Интрига живет до последнего тура.

Что касается Португалии, то, думаю, у них лига больше заточена на тактику. Она более тактическая и чуть более интенсивная, чем украинская Премьер-лига. Но, что хочу заметить, обе лиги прогрессируют и растут год от года», — отметил Ренан.

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Источник — Footboom

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