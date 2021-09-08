Экс-игрок Шахтера возглавил Кривбасс U-19

Виталий Виценец продолжит тренерскую карьеру в криворожском клубе

  • 08.09.2021 17:37
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Экс-игрок Шахтера возглавил Кривбасс U-19
© ФК Шахтер Донецк. Виталий Виценец

31-летний бывший полузащитник «Шахтера», «Зари», «Севастополя» и «Мариуполя» Виталий Виценец возглавил «Кривбасс» U-19. Его ассистентами стали Станислав Демченко, Геннадий Козарь (в первой половине 90-х был капитаном «Кривбасса») и тренер вратарей Александр Бокарев (в прошлом голкипер «Эвиса», «Полиграфтехники» и «Кривбасса»).

Виценец последний год работал тренером «Шахтера» U-14.

Ранее в Кривом Роге состоялась презентация всех структур обновленной футбольной Академии «Кривбасса».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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