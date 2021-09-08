Экс-игрок Шахтера возглавил Кривбасс U-19

31-летний бывший полузащитник «Шахтера», «Зари», «Севастополя» и «Мариуполя» Виталий Виценец возглавил «Кривбасс» U-19. Его ассистентами стали Станислав Демченко, Геннадий Козарь (в первой половине 90-х был капитаном «Кривбасса») и тренер вратарей Александр Бокарев (в прошлом голкипер «Эвиса», «Полиграфтехники» и «Кривбасса»).
Виценец последний год работал тренером «Шахтера» U-14.
Ранее в Кривом Роге состоялась презентация всех структур обновленной футбольной Академии «Кривбасса».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.