ФОТО. 10 игроков Баварии! Сборная самых дорогих футболистов Бундеслиги

Единственный представитель другого клуба в команде — Эрлинг Холанд из «Боруссии» Дортмунд

  • 08.09.2021 16:55
  • 813 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. 10 игроков Баварии! Сборная самых дорогих футболистов Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги на своих позициях.

Стоит отметить, что 10 из 11 футболистов представляют один клуб — мюнхенскую «Баварию». Единственный игрок из другого клуба — 21-летний норвежский форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, который оценивается в €130 миллионов.

Совокупная стоимость команды составила €731 миллион.

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Henriklarsson11
    Henriklarsson11, 08.09.2021 17:54
    0
    делаем вывод, Холанд скоро перейдет в баварию
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