ФОТО. 10 игроков Баварии! Сборная самых дорогих футболистов Бундеслиги

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из самых дорогих футболистов немецкой Бундеслиги на своих позициях.

Стоит отметить, что 10 из 11 футболистов представляют один клуб — мюнхенскую «Баварию». Единственный игрок из другого клуба — 21-летний норвежский форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд, который оценивается в €130 миллионов.

Совокупная стоимость команды составила €731 миллион.