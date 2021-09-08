ФИФА запретила ряду бразильских игроков участвовать в ближайших матчах АПЛ

Ранее клубы не отпустили игроков на матчи сборных

  • 08.09.2021 16:34
  • 2484 просмотра
  • 1 комментарий
ФИФА запретила ряду бразильских игроков участвовать в ближайших матчах АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фирмино и Фабиньо

ФИФА запретила ряду бразильских игроков участвовать в матчах ближайшего тура АПЛ. Они отстранены до 14 сентября.

Это связано с тем, что клубы не отпустили игроков на матчи национальных сборных, мотивируя это тем, что после возвращения их могут заставить пройти карантин.

В число отстраненных игроков вошли: Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (Ливерпуль), Эдерсон, Габриэл Жезус (Манчестер Сити), Фред (Манчестер Юнайтед), Тиагу Силва (Челси) и Рафинья (Лидс).

Данное решение ФИФА приняла после обращения Бразильской конфедерации футбола (CBF). При этом к «Эвертону», который не отпустил Ришарлисона, у CBF претензий нет. Это связано с тем, что ранее «Ириски» отпустили его на Олимпиаду в Токио.

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Источник — ФИФА

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igor_986
    igor_986, 08.09.2021 16:50
    +3
    А смысл был отпускать??? Им же нужно бы было в Бразилии проходить 14 дневной карантин так как они с Бринании выехали.... или это только для аргентинцев в Бразилии такие правила
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