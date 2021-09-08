ФИФА запретила ряду бразильских игроков участвовать в ближайших матчах АПЛ

ФИФА запретила ряду бразильских игроков участвовать в матчах ближайшего тура АПЛ. Они отстранены до 14 сентября.

Это связано с тем, что клубы не отпустили игроков на матчи национальных сборных, мотивируя это тем, что после возвращения их могут заставить пройти карантин.

В число отстраненных игроков вошли: Алиссон, Фабиньо, Роберто Фирмино (Ливерпуль), Эдерсон, Габриэл Жезус (Манчестер Сити), Фред (Манчестер Юнайтед), Тиагу Силва (Челси) и Рафинья (Лидс).

Данное решение ФИФА приняла после обращения Бразильской конфедерации футбола (CBF). При этом к «Эвертону», который не отпустил Ришарлисона, у CBF претензий нет. Это связано с тем, что ранее «Ириски» отпустили его на Олимпиаду в Токио.