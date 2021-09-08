Юрченко может продолжить карьеру в аутсайдере турецкой Суперлиги

Экс-хавбек «Зари» интересен «Гиресунспору»

  • 08.09.2021 16:11
  • 786 просмотров
  • 5 комментариев
Юрченко может продолжить карьеру в аутсайдере турецкой Суперлиги
© ФК Заря. Владлен Юрченко

27-летний атакующий полузащитник Владлен Юрченко, который до недавнего времени защищал цвета «Зари», а после окончания контракта с луганчанами получил статус свободного агента, может продолжить карьеру в Турции.

Услугами Юрченко интересуется аутсайдер тамошней Суперлиги «Гиресунспор», который уже контактировал с представителями украинца.

Отмечается, что видеть Юрченко в команде хочет тренерский штаб «Гиресунспора».

Ранее Юрченко сватали в чемпионат Польши, но Владлен так и не пришел к договоренности сперва с «Легией», а затем с «Ракувом».

«Гиресунспор» после трех туров не имеет набранных очков в Суперлиге, и с разницей мячей 0:5 занимает последнее место в турнирной таблице.

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Источник — giresunsporgazete.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.09.2021 16:38
    0
    Уровень наших игроков потрясающий конечно, в самом расцвете ни куда брать не хотят, а вы еще хотитие в СБУ множество игроков из УПЛ
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 08.09.2021 16:34
    +1
    Збитий льотчик. Талановитий (у свій час) але травматичний і лінивий.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 08.09.2021 16:33
    0
    Andrey Ilyashenko, 08.09.2021 16:22
    - Ох же і йолуп цей хлопець, або агенти голову задурили... все одно вже 4ри місяці без систематичних тренувань не може не позначитися...
    Творческий период...
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 08.09.2021 16:30
    +1
    Andrey Ilyashenko, 08.09.2021 16:22
    - Ох же і йолуп цей хлопець, або агенти голову задурили... все одно вже 4ри місяці без систематичних тренувань не може не позначитися...
    Лучше было в Заре за похлебку играть? Если не захотел подписывать контракт, видимо не устроила з/п. Он вправе сам решать, что ему лучше.
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    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 08.09.2021 16:22
    +5
    - Ох же і йолуп цей хлопець, або агенти голову задурили... все одно вже 4ри місяці без систематичних тренувань не може не позначитися...
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