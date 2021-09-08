Юрченко может продолжить карьеру в аутсайдере турецкой Суперлиги

27-летний атакующий полузащитник Владлен Юрченко, который до недавнего времени защищал цвета «Зари», а после окончания контракта с луганчанами получил статус свободного агента, может продолжить карьеру в Турции.

Услугами Юрченко интересуется аутсайдер тамошней Суперлиги «Гиресунспор», который уже контактировал с представителями украинца.

Отмечается, что видеть Юрченко в команде хочет тренерский штаб «Гиресунспора».

Ранее Юрченко сватали в чемпионат Польши, но Владлен так и не пришел к договоренности сперва с «Легией», а затем с «Ракувом».

«Гиресунспор» после трех туров не имеет набранных очков в Суперлиге, и с разницей мячей 0:5 занимает последнее место в турнирной таблице.