Луис ЭНРИКЕ: «Гвардиола в сборной Испании – было бы идеально»

Наставник сборной Испании – о своем возможном преемнике

  • 08.09.2021 16:01
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Луис ЭНРИКЕ: «Гвардиола в сборной Испании – было бы идеально»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о том, кого мы хотел увидеть на посту наставника «Фурии рохи» после себя:

«Я бы хотел, чтобы Гвардиола возглавил сборную Испании. Мне бы это понравилось. Это было бы идеально.

Мне бы хотелось увидеть игру команды под его руководством. Не думаю, что для сборной Испании можно найти тренера лучше».

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Источник — Goal.com

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