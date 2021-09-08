КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто лучше — Левандовски или Кейн?

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы двух знаменитых форвардов — 33-летнего нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски и 28-летнего бомбардира «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.
«Роберт Левандовски против Гарри Кейна. Кто лучше?», — прокомментировал Момани свою работу.
В активе Левандовски 122 матча за сборную Польши, где он забил 69 мячей. Кейн провел 63 поединка за сборную Англии и забил 40 мячей.
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