КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто лучше — Левандовски или Кейн?

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы двух знаменитых форвардов — 33-летнего нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски и 28-летнего бомбардира «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.

«Роберт Левандовски против Гарри Кейна. Кто лучше?», — прокомментировал Момани свою работу.

В активе Левандовски 122 матча за сборную Польши, где он забил 69 мячей. Кейн провел 63 поединка за сборную Англии и забил 40 мячей.