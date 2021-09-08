КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто лучше — Левандовски или Кейн?

Омар Момани сравнил двух известных форвардов

  • 08.09.2021 15:44
  • 549 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Кто лучше — Левандовски или Кейн?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Известный карикатурист Омар Момани сделал героями своей новой работы двух знаменитых форвардов — 33-летнего нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски и 28-летнего бомбардира «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.

«Роберт Левандовски против Гарри Кейна. Кто лучше?», — прокомментировал Момани свою работу.

В активе Левандовски 122 матча за сборную Польши, где он забил 69 мячей. Кейн провел 63 поединка за сборную Англии и забил 40 мячей.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
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    Nomad
    Nomad, 08.09.2021 16:28
    0
    Главное, что бы Англия сегодня была лучшей.
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