ФОТО. Заря готовится к матчу с Рухом

Луганская «Заря» продолжает подготовку к поединку 7-го тура чемпионата Украины против львовского «Руха».
После товарищеского матча с «Ингульцом», в котором «Заря» победила со счетом 3:1, «черно-белые» получили один выходной день, а 7 сентября включились в стандартный курс подготовки.
Матч «Рух» — «Заря» состоится в субботу, 11 сентября, в 14:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Заря
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