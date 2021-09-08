ФОТО. Заря готовится к матчу с Рухом

Луганская команда активно тренируется в преддверии поединка УПЛ

  • 08.09.2021 15:23
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ФОТО. Заря готовится к матчу с Рухом
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» продолжает подготовку к поединку 7-го тура чемпионата Украины против львовского «Руха».

После товарищеского матча с «Ингульцом», в котором «Заря» победила со счетом 3:1, «черно-белые» получили один выходной день, а 7 сентября включились в стандартный курс подготовки.

Матч «Рух» — «Заря» состоится в субботу, 11 сентября, в 14:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Заря

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