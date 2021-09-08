Фанаты признали Марлоса лучшим игроком Шахтера в августе

Болельщики «Шахтера» в традиционном опросе определили лучшего игрока месяца. Голосование проходило на официальных страницах команды в соцсетях, где свои голоса отдали более пяти с половиной тысяч человек.

Победителем оказался полузащитник Марлос, набравший 2 462 балла (43%). Основную конкуренцию ему составил голкипер Анатолий Трубин (1 680 голосов). Замкнул тройку лидеров правый защитник Додо (420).

В августе Марлос провел 8 матчей: по 4 в УПЛ и Лиге чемпионов. Трижды он выходил на поле в основном составе и 5 раз со скамейки для запасных. На счету полузащитника гол в ворота «Монако» в ответном поединке плей-офф, позволивший перевести игру в дополнительное время, где «горняки» дожали соперника и добыли путевку в групповой раунд турнира.