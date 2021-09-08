Фанаты признали Марлоса лучшим игроком Шахтера в августе

В голосовании полузащитник опередил Анатолия Трубина и Додо

  • 08.09.2021 15:05
  • 224 просмотра
  • 0 комментариев
Фанаты признали Марлоса лучшим игроком Шахтера в августе
© ФК Шахтер Донецк. Марлос

Болельщики «Шахтера» в традиционном опросе определили лучшего игрока месяца. Голосование проходило на официальных страницах команды в соцсетях, где свои голоса отдали более пяти с половиной тысяч человек.

Победителем оказался полузащитник Марлос, набравший 2 462 балла (43%). Основную конкуренцию ему составил голкипер Анатолий Трубин (1 680 голосов). Замкнул тройку лидеров правый защитник Додо (420).

В августе Марлос провел 8 матчей: по 4 в УПЛ и Лиге чемпионов. Трижды он выходил на поле в основном составе и 5 раз со скамейки для запасных. На счету полузащитника гол в ворота «Монако» в ответном поединке плей-офф, позволивший перевести игру в дополнительное время, где «горняки» дожали соперника и добыли путевку в групповой раунд турнира.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности