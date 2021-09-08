Александр ПЕТРАКОВ: «Берег Качарабу, чтобы он не перегорел»

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, кто из игроков может дебютировать в составе национальной команды в контрольном матче против Чехии.

«Результат сегодняшнего матча очень важен как для меня, так и для ребят. Потому что 9 октября в Хельсинки мы будем играть решающий матч. Для этого нужен положительный результат, чтобы ребята с ним ехали. Вы понимаете, что это будет за игра.

Я берег Качарабу, чтобы он не перегорел. Говорил, что он будет играть в Чехии. Он здесь все знает. Дебютировать за сборную – очень сложная ситуация. Сейчас у нас дефицит центральных защитников. Я его хорошо знаю, поэтому сразу довызвал в сборную. Ребята произвели хорошее впечатление, мы с ними разговаривали. Сегодня дебютируют некоторые игроки, не буду говорить, кто именно. Я в них верю, они никого не боятся», — отметил Петраков.

Товарищеский матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени.