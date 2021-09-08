Виктория расторгла контракт с экс-игроком Металлиста

Артем Касьянов стал свободным агентом

  • 08.09.2021 14:36
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Виктория расторгла контракт с экс-игроком Металлиста
© ФК Металлист. Артем Касьянов

38-летний украинский центральный полузащитник Артем Касьянов больше не является игроком «Виктории» из Николаевки. Контракт с футболистом, который должен был действовать до лета следующего года, расторгнут.

Инициатором досрочного расставания с игроком выступил главный тренер «Виктории» Артем Радионов.

Касьянов в нынешнем сезоне провел четыре матча в чемпионате Второй лиги и одну игру в Кубке Украины, которая и стала для него последней в составе команды. В прошлом воспитанник стахановского футбола выступал за алчевскую «Сталь», донецкий «Металлург», «Харьков», «Черноморец», «Металлист», а также казахстанские клубы «Ордабасы», «Жетысу» и «Окжетпес».

«Виктория» — действующий вице-чемпион Украины среди аматоров. После семи туров чемпионата команда Артема Радионова занимает 12-е место в группе Б Второй лиги.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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