Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Шерифом

15 сентября «Шахтер» на выезде проведет стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов
Стоимость билета в фан-сектор – 15 американских долларов (400 грн). На стадионе «Шериф» разрешено присутствие 50% зрителей. В связи с этим «Шахтер» сможет реализовать 285 билетов на места в фан-секторе тираспольской арены.
Схема покупки билетов детально описана на сайте «Шахтера».
Поединок с «Шерифом» состоится в Тирасполе. Начало в 19:45.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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