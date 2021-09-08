Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Шерифом

Стоимость билета в фан-сектор – 15 американских долларов

  • 08.09.2021 14:02
  • 582 просмотра
  • 3 комментария
Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Шерифом
© ФК Шахтер Донецк

15 сентября «Шахтер» на выезде проведет стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов
 
Стоимость билета в фан-сектор – 15 американских долларов (400 грн). На стадионе «Шериф» разрешено присутствие 50% зрителей. В связи с этим «Шахтер» сможет реализовать 285 билетов на места в фан-секторе тираспольской арены.
 
Схема покупки билетов детально описана на сайте «Шахтера».
 
Поединок с «Шерифом» состоится в Тирасполе. Начало в 19:45.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Calm
    Calm, 08.09.2021 15:08
    0
    Fangold, 08.09.2021 14:11
    А як з ДНР доїхати до ПМР?
    на самолете, пролетая над Грабовым
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 08.09.2021 14:59
    -1
    Легендарно.
    Ссылка
    Fangold
    Fangold, 08.09.2021 14:11
    -3
    А як з ДНР доїхати до ПМР?
    Ссылка
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