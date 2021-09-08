Шахтер начал продажу билетов на выездной матч с Шерифом

15 сентября «Шахтер» на выезде проведет стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов



Стоимость билета в фан-сектор – 15 американских долларов (400 грн). На стадионе «Шериф» разрешено присутствие 50% зрителей. В связи с этим «Шахтер» сможет реализовать 285 билетов на места в фан-секторе тираспольской арены.



Схема покупки билетов детально описана на сайте «Шахтера».



Поединок с «Шерифом» состоится в Тирасполе. Начало в 19:45.