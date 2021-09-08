Это мог быть только он. Назван лучший игрок Динамо в августе

Киевское «Динамо» огласило результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в августе. Уверенную победу добыл полузащитник Виталий Буяльский, который за этот промежуток времени забил 5 голов.



Топ-3 игроков «Динамо» в августе по мнению болельщиков:



1. Буяльский - 87%

2. Шапаренко - 10%

3. Забарный - 3%



Отметим, что в стартовом месяце сезона 2021/22 динамовцы провели шесть матчей в рамках украинской Премьер-лиги, одержав 5 побед (над «Вересом» (4:0), «Зарей» (2:1), «Минаем» (2:0), «Десной» (4:0) и «Колосом» (7:0), а также сыграв вничью с «Ингульцом» (1:1).