ВИДЕО. Ливерпуль презентовал новую третью форму

Экипировка выполнена в желтом цвете

  • 08.09.2021 12:43
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ливерпуль презентовал новую третью форму
© ФК Ливерпуль

Английский «Ливерпуль» представил вниманию общественности новый комплект формы, который будет исполнять роль «третьего» в сезоне-2021/22.

Форма от спортивного бренда Nike выполнена в желтом цвете с красным шашечным узором на рукавах и воротнике.

Отмечается, что форма вдохновлена страстью и энергией трибун «Энфилда» – домашнего стадиона мерсисайдцев.

 

 

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey Ilyashenko
    Andrey Ilyashenko, 08.09.2021 13:10
    0
    100% вони побачили форму Інгульця, та запозичили ідею 😅😅😅
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