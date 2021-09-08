ВИДЕО. Ливерпуль презентовал новую третью форму

Английский «Ливерпуль» представил вниманию общественности новый комплект формы, который будет исполнять роль «третьего» в сезоне-2021/22.
Форма от спортивного бренда Nike выполнена в желтом цвете с красным шашечным узором на рукавах и воротнике.
Отмечается, что форма вдохновлена страстью и энергией трибун «Энфилда» – домашнего стадиона мерсисайдцев.
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Источник — Sport.ua
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