ФОТО. 18-летняя Радукану поучаствовала в фотосессии для британского Vogue

18-летняя британка Эмма Радукану, которая восьмого сентября сразится за выход в полуфинал US Open, поучаствовала в фотосессии для Vogue.



Отметим, что Эмма стартовала на турнире с квалификации и уже выиграла семь матчей подряд в двух партиях. Следующей ее соперницей станет олимпийская чемпионка Белинда Бенчич.

