ФОТО. 18-летняя Радукану поучаствовала в фотосессии для британского Vogue

18-летняя британка Эмма Радукану, которая восьмого сентября сразится за выход в полуфинал US Open, поучаствовала в фотосессии для Vogue.
Отметим, что Эмма стартовала на турнире с квалификации и уже выиграла семь матчей подряд в двух партиях. Следующей ее соперницей станет олимпийская чемпионка Белинда Бенчич.
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Источник — Instagram
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