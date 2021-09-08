Александрия провела первую тренировку на новом газоне

10 сентября «Александрия» проведет первый в нынешнем сезоне домашний матч в чемпионате УПЛ.
4 сентября футболисты «Александрии» впервые тренировались на новом газоне стадиона «Ника». Игроки остались довольны состоянием поля. Старый газон прослужил 23 года.
В Александрии надеются, что новым будут пользоваться не меньше. Работы по замене газона выполнила днепровская фирма «Миллениум спорт». Стоимость заказа – 1,5 миллиона гривен.
Напомним, что замена старого газона началась в конце мая. Согласно договоренностей, новое травяное покрытие должно войти в эксплуатацию в начале осени: 10 сентября на «Нике» в дерби «Александрия» встретится с «Ингульцом».
Команда Юрия Гуры после шести туров идет в УПЛ на шестом месте, имея 11 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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