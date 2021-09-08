ВИДЕО. На полях академии Металлиста начали тренироваться дети

Продолжается реконструкция стадиона «Металлист» и полей академии

  • 08.09.2021 06:25
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ВИДЕО. На полях академии Металлиста начали тренироваться дети
© ФК Металлист

В Харькове полным ходом продолжается реконструкция стадиона «Металлист», VIP-пристройки его Западной трибуны и прилегающей к нему территории, а также полей Академии футбола.

В частности, в фойе первого этажа пристройки уже укладывается напольная плитка, рабочие продолжают монтаж коммуникаций и отделку. На 3-м этаже пол застилают новым ковролином, а на 4-м – работы постепенно подходят к внутренней отделке помещений. Кроме того, продолжаются ремонтные работы в ложах стадиона «Металлист». Возле трибун «паучка» активно укладывают новую плитку и демонтируют очередной участок старой брусчатки.

Уже сейчас радует глаз комплекс полей Академии футбола «Металлист». На большом поле юные футболисты оценили качество газона последнего поколения. Также идут последние приготовления перед запуском двух мини-футбольных площадок и производится укладка искусственного покрытия на верхних полях.

Футбольный клуб «Металлист» прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков в ближайшем будущем провел матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ВИДЕО. Восстановление инфраструктуры «Металлиста».

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Источник — ФК Металлист

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