Новый Надаль снялся по ходу игры. Определен соперник Медведева в 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим из Канады прошел Карлоса Алькараса из Испании

  • 08.09.2021 05:40
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Новый Надаль снялся по ходу игры. Определен соперник Медведева в 1/2 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine

На US Open 2021 состоялся второй четвертьфинал у мужчин.
 
Феликс Оже-Альяссим из Канады (ATP 15) прошел Карлоса Алькараса из Испании (ATP 55) и вышел в полуфинал, где сыграет против Даниила Медведева из России (ATP 2).

Во втором сете 18-летний испанец, которого называют новым Надалем, отказался от продолжения встречи из-за травмы.

US Open 2021. Мужчины, 1/4 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [12] – Карлос Алькарас (Испания) – 6:3, 3:1, отказ

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

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