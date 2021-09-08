Новый Надаль снялся по ходу игры. Определен соперник Медведева в 1/2 финала

На US Open 2021 состоялся второй четвертьфинал у мужчин.



Феликс Оже-Альяссим из Канады (ATP 15) прошел Карлоса Алькараса из Испании (ATP 55) и вышел в полуфинал, где сыграет против Даниила Медведева из России (ATP 2).

Во втором сете 18-летний испанец, которого называют новым Надалем, отказался от продолжения встречи из-за травмы.

US Open 2021. Мужчины, 1/4 финала

Феликс Оже-Альяссим (Канада) [12] – Карлос Алькарас (Испания) – 6:3, 3:1, отказ

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine