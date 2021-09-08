Когда играет Ястремская? Расписание украинок на US Open на 8-е сентября

Восьмого сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования с участием украинцев.
В среду Даяна Ястремская сыграет матч 1/2 финала парного смешанного разряда, также продолжит борьбу в юниорском турнире Вячеслав Белинский.
Парный смешанный разряд, 1/2 финала
Стадион Луи Армстронга (второй запуск, не ранее 21:00*)
Даяна Ястремская / Макс Перселл (Украина / Австралия, Alt) – Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор)
Юниорский турнир
Корт №10 (второй запуск, 19:30*)
Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Саша Геймар Вайенбург (Франция, 11)
Корт №8 (четвертый запуск, 22:30*)
Вячеслав Белинский / Петр Нестеров (Украина / Болгария) – Виллиус Гаубас / Даниэль Мерида Агилар (Литва / Испания)
*ориентировочное время
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (микст)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниоры одиночный)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниоры парный)
Источник — Sport.ua
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