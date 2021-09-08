Когда играет Ястремская? Расписание украинок на US Open на 8-е сентября

В среду Даяна будет бороться за путевку в финал турнира Большого шлема

  • 08.09.2021 02:18
  • 37 просмотров
  • 1 комментарий
Когда играет Ястремская? Расписание украинок на US Open на 8-е сентября
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Восьмого сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования с участием украинцев.
 
В среду Даяна Ястремская сыграет матч 1/2 финала парного смешанного разряда, также продолжит борьбу в юниорском турнире Вячеслав Белинский.
 
Парный смешанный разряд, 1/2 финала
 
Стадион Луи Армстронга (второй запуск, не ранее 21:00*)
Даяна Ястремская / Макс Перселл (Украина / Австралия, Alt) – Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор)
 
Юниорский турнир
 
Корт №10 (второй запуск, 19:30*)
Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Саша Геймар Вайенбург (Франция, 11)
 
Корт №8 (четвертый запуск, 22:30*)
Вячеслав Белинский / Петр Нестеров (Украина / Болгария) – Виллиус Гаубас / Даниэль Мерида Агилар (Литва / Испания)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 08.09.2021 02:24
    0
    Странно это говорить, но вся надежда на Даяну, все же не так много шлемов у нас было(всего 1), там еще Персёлл вылетил с пары обидно после 3 тай-брейка, так что это последний шанс для обоих!
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