Когда играет Ястремская? Расписание украинок на US Open на 8-е сентября

Восьмого сентября в рамках Открытого чемпионата США по теннису продолжатся соревнования с участием украинцев.



В среду Даяна Ястремская сыграет матч 1/2 финала парного смешанного разряда, также продолжит борьбу в юниорском турнире Вячеслав Белинский.



Парный смешанный разряд, 1/2 финала



Стадион Луи Армстронга (второй запуск, не ранее 21:00*)

Даяна Ястремская / Макс Перселл (Украина / Австралия, Alt) – Джулиана Олмос / Марсело Аревало (Мексика / Сальвадор)



Юниорский турнир



Корт №10 (второй запуск, 19:30*)

Вячеслав Белинский (Украина, 7) – Саша Геймар Вайенбург (Франция, 11)



Корт №8 (четвертый запуск, 22:30*)

Вячеслав Белинский / Петр Нестеров (Украина / Болгария) – Виллиус Гаубас / Даниэль Мерида Агилар (Литва / Испания)

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (микст)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (юниоры одиночный)

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