ФОТО. В каждой игре нужна победа. Тренировка сборной Украины в Чехии

Матч команды Украины со сборной Чехии начнется 8 сентября в 21:45

  • 08.09.2021 01:35
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ФОТО. В каждой игре нужна победа. Тренировка сборной Украины в Чехии
© УАФ

Вторник, 7 сентября, в чешском Пльзене сборная Украины начала с прогулки по историческому центру уютного городка. Александр Петраков и его команда прошлись к кафедральному собору святого Варфоломея, возведенному в средневековье, после чего не спеша вернулись в отель Viena House. Позитивному настрою способствовал по-весеннему теплый день – температура в этом регионе Чехии достигает 25 градусов.

После прогулки у сборной было теоретическое занятие, на котором тренерский штаб посвятил внимание анализу игры ближайшего оппонента – сборной Чехии. Предыгровая тренировка состоялась вечером на поле «Дусан Арены», вмещающий 11 000 зрителей и является клубным стадионом местного клуба «Виктория». Местные власти позволили заполнить стадион на игру на 50 процентов: ожидается, что из 5,5 тысяч фанов одну тысячу составлять украинцы, поэтому сборная не будет без поддержки.

Тренировка, в которой традиционно отрабатывалась тактическая схема на предстоящий матч, была насыщена игровыми упражнениями. Завершила занятие короткая двусторонняя игра. Игроки работали с хорошим настроением и удовольствием, выполняя тренерские задания и помня установку Александра Петракова о важности победы в каждом матче национальной команды, независимо от статуса.

Матч команды Украины со сборной Чехии начнется 8 сентября в 21:45 по Киеву.

Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все – «Динамо» Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо» Киев), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – «Заря» Луганск), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

ФОТО. В каждой игре нужна победа. Тренировка сборной Украины в Чехии

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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