US Open. Юниор Белинский вышел в третий раунд

Украинец одержал вторую победу на турнире

  • 07.09.2021 23:24
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US Open. Юниор Белинский вышел в третий раунд
© Klosters Tennis. Вячеслав Белинский

Сегодня Вячелсав Белинский вышел в третий раунд US Open-2021 в мужском юниорском разряде. Седьмой сеяный украинец в двух сетах обыграл Абедалла Шельбайха из Иордании. Матч продолжался 1 час и 27 минут.

Юниоры. 2-й раунд

Абедалла Шельбайх (Иордания) – Вячеслав Белинский (Украина, 7) – 5:7, 4:6

В третьем раунде Белинский сыграет с представителем Франции Сашей Геймар Вайенбургом.

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Источник — Sport.ua

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