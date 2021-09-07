US Open. Юниор Белинский вышел в третий раунд

Сегодня Вячелсав Белинский вышел в третий раунд US Open-2021 в мужском юниорском разряде. Седьмой сеяный украинец в двух сетах обыграл Абедалла Шельбайха из Иордании. Матч продолжался 1 час и 27 минут.
Юниоры. 2-й раунд
Абедалла Шельбайх (Иордания) – Вячеслав Белинский (Украина, 7) – 5:7, 4:6
В третьем раунде Белинский сыграет с представителем Франции Сашей Геймар Вайенбургом.
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Источник — Sport.ua
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