РОНАЛДО: «У Мбаппе те же игровые характеристики, что у меня»

Легендарный бразилец похвалил лидера ПСЖ

  • 07.09.2021 21:50
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РОНАЛДО: «У Мбаппе те же игровые характеристики, что у меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился своим мнением по поводу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе:

«У Мбаппе те же характеристики, что и у меня. У него безумные игровые качества, замечательная техника, которой он превосходно владеет на высокой скорости.

И хотя он очень молод, он уже прошёл большой путь. Он мне нравится, я за него болею».

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Источник — RMC Sport

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