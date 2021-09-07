РОНАЛДО: «У Мбаппе те же игровые характеристики, что у меня»

Легендарный бразильский форвард Роналдо поделился своим мнением по поводу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе:
«У Мбаппе те же характеристики, что и у меня. У него безумные игровые качества, замечательная техника, которой он превосходно владеет на высокой скорости.
И хотя он очень молод, он уже прошёл большой путь. Он мне нравится, я за него болею».
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Источник — RMC Sport
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