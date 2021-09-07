Стал известен первый полуфиналист US Open

Второй сеяный Даниил Медведев стал первым полуфиналистом US Open.



В матче 1/4 финала россиянин в четырех сетах одолел квалифаера из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (№117 ATP).



US Open. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5



До этого матча Медведев на турнире не проиграл ни одного сета.



В полуфинале он сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP) или Карлоса Алькараса из Испании (№55 ATP).