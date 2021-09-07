Стал известен первый полуфиналист US Open

Даниил Медведев ожидаемо будет в четверке лучших на турнире

  • 07.09.2021 21:50
  • 405 просмотров
  • 1 комментарий
Стал известен первый полуфиналист US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Второй сеяный Даниил Медведев стал первым полуфиналистом US Open.
 
В матче 1/4 финала россиянин в четырех сетах одолел квалифаера из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (№117 ATP).
 
US Open. Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5
 
До этого матча Медведев на турнире не проиграл ни одного сета.
 
В полуфинале он сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP) или Карлоса Алькараса из Испании (№55 ATP).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    online
    SrnaNeSriPodNogi, 07.09.2021 21:58
    0
    Ну и рожа бл.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности