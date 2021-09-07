Стал известен первый полуфиналист US Open

Второй сеяный Даниил Медведев стал первым полуфиналистом US Open.
В матче 1/4 финала россиянин в четырех сетах одолел квалифаера из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (№117 ATP).
US Open. Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:0, 4:6, 7:5
До этого матча Медведев на турнире не проиграл ни одного сета.
В полуфинале он сыграет против Феликса Оже-Альяссима из Канады (№15 ATP) или Карлоса Алькараса из Испании (№55 ATP).
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Источник — Sport.ua
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