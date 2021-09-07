Иван ГЕЦКО: «Малиновский должен изменить свое отношение к делу»

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал потерю Русланом Малиновским места в основе национальной команды:
— Тренер сам сказал, что Руслан Малиновский обижается на малое количество игрового времени.
— От этого никуда не деться. Подобные ситуации происходят в командах практически всегда, когда кто-то чем-то недоволен. Если бы Малиновский выходил на игру за сборную, как он выходит в «Аталанте», делая за матч по семь ударов, это был бы другой разговор.
А когда за весь Евро-2020 Руслан бьет по воротам всего семь раз, то о чем мы можем говорить. Он должен немного изменить свое отношение к делу. Страна дала ему путевку в большой футбол, поэтому независимо от любых обстоятельств в национальной команде нужно стараться всегда показывать свой максимум.
Источник — Рейтинг букмекеров
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Восстанавливайся на здоровье.
А сборная это не реабиталиционный центр. Здесь нужно выходить и давать результат!
"Здесь нужно выходить и давать результат!" Аххаха, что за юношеско-максималисткая чепуха? Как будто мы не знаем, кого вызывают в сборную и для чего. Один Судакова вызывал для результата, второй бабочника Пятова начал ставить, да даже тормоза атак Зинченко не может поменять.
Восстанавливайся на здоровье.
А сборная это не реабиталиционный центр. Здесь нужно выходить и давать результат!
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