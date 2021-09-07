Иван ГЕЦКО: «Малиновский должен изменить свое отношение к делу»

Эксперт – об игре Руслана Малиновского за сборную Украины

  • 07.09.2021 21:25
  • 3118 просмотров
  • 4 комментария
Иван ГЕЦКО: «Малиновский должен изменить свое отношение к делу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко прокомментировал потерю Русланом Малиновским места в основе национальной команды:

— Тренер сам сказал, что Руслан Малиновский обижается на малое количество игрового времени.
— От этого никуда не деться. Подобные ситуации происходят в командах практически всегда, когда кто-то чем-то недоволен. Если бы Малиновский выходил на игру за сборную, как он выходит в «Аталанте», делая за матч по семь ударов, это был бы другой разговор.

А когда за весь Евро-2020 Руслан бьет по воротам всего семь раз, то о чем мы можем говорить. Он должен немного изменить свое отношение к делу. Страна дала ему путевку в большой футбол, поэтому независимо от любых обстоятельств в национальной команде нужно стараться всегда показывать свой максимум.

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.09.2021 22:08
    -1
    adidas777, 07.09.2021 21:51
    Секунду,так если ему нужно восстановиться,чем он тогда не доволен?
    Восстанавливайся на здоровье.
    А сборная это не реабиталиционный центр. Здесь нужно выходить и давать результат!
    Кто недоволен? Откуда эта информация? Не нужно разговаривать с копипастой. Все, что нам известно, это слова Петракова, которые начали изворачивать ради сенсации. Сам Малиновский что по этому поводу сказал? Я куда больше поверю жене Малиновского, которая говорит, что Руслан в принципе не умеет обижаться или конфликтовать.
    "Здесь нужно выходить и давать результат!" Аххаха, что за юношеско-максималисткая чепуха? Как будто мы не знаем, кого вызывают в сборную и для чего. Один Судакова вызывал для результата, второй бабочника Пятова начал ставить, да даже тормоза атак Зинченко не может поменять.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 07.09.2021 21:51
    +2
    Ёкарный Бабай, 07.09.2021 21:40
    Малиновскому хотя бы восстановиться дайте после операции. Понабежало блин экспертов. Ему в клубе с легкостью прочистят мозги, если таковая проблема вообще имеется.
    Секунду,так если ему нужно восстановиться,чем он тогда не доволен?
    Восстанавливайся на здоровье.
    А сборная это не реабиталиционный центр. Здесь нужно выходить и давать результат!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.09.2021 21:40
    -2
    Малиновскому хотя бы восстановиться дайте после операции. Понабежало блин экспертов. Ему в клубе с легкостью прочистят мозги, если таковая проблема вообще имеется.
    Ссылка
    DK1970
    DK1970, 07.09.2021 21:38
    +1
    Вот подпишусь под каждым словом. Малиновский сдал...
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