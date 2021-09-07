Тренер сборной Чехии: «Не стоит недооценивать сборную Украины»

Ярослав Шилгавы оценил матч против Украины

  • 07.09.2021 19:41
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  • 1 комментарий
Тренер сборной Чехии: «Не стоит недооценивать сборную Украины»
© fotbal.cz

Тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы дал комментарий перед контрольным матчем против сборной Украины.

«Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать».

«Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов», - цитирует Шилгавы сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Матч пройдет 8 сентября, начало в 21:45.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Canadian_stallion
    Canadian_stallion, 07.09.2021 20:15
    +1
    Встречались 4 раза. Чехи проиграли дважды, была одна ничья и одно поражение. Какое недооценивание?
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