Тренер сборной Чехии: «Не стоит недооценивать сборную Украины»

Тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы дал комментарий перед контрольным матчем против сборной Украины.

«Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать».

«Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов», - цитирует Шилгавы сайт Футбольной ассоциации Чехии.

Матч пройдет 8 сентября, начало в 21:45.