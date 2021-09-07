Тренер сборной Чехии: «Не стоит недооценивать сборную Украины»

Тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы дал комментарий перед контрольным матчем против сборной Украины.
«Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать».
«Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов», - цитирует Шилгавы сайт Футбольной ассоциации Чехии.
Матч пройдет 8 сентября, начало в 21:45.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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