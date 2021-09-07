Поль ПОГБА: «Франция уже не лучшая сборная мира. Когда мы побеждали?»

Сборная Франции в Киеве сыграла вничью 1:1 против Украины, продлив серию без побед до шести матчей, что расстраивает хавбека Поля Погба.

«Когда мы последний раз побеждали? Я уже скучаю по победам в составе сборной Франции. Мы уже не лучшая сборная в мире».

«Нам нужно многое поменять и действовать более агрессивно. Следует больше выкладываться на поле», - считает Погба.

Сегодня Франция на своем поле примет Финляндию в матче отбора ЧМ-2022.