Поль ПОГБА: «Франция уже не лучшая сборная мира. Когда мы побеждали?»

Сборная Франции в Киеве сыграла вничью 1:1 против Украины, продлив серию без побед до шести матчей, что расстраивает хавбека Поля Погба.
«Когда мы последний раз побеждали? Я уже скучаю по победам в составе сборной Франции. Мы уже не лучшая сборная в мире».
«Нам нужно многое поменять и действовать более агрессивно. Следует больше выкладываться на поле», - считает Погба.
Сегодня Франция на своем поле примет Финляндию в матче отбора ЧМ-2022.
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Источник — L'Equipe
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