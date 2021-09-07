Поль ПОГБА: «Франция уже не лучшая сборная мира. Когда мы побеждали?»

Хавбек разочарован неудачами сборной

  • 07.09.2021 18:29
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  • 1 комментарий
Поль ПОГБА: «Франция уже не лучшая сборная мира. Когда мы побеждали?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Франции в Киеве сыграла вничью 1:1 против Украины, продлив серию без побед до шести матчей, что расстраивает хавбека Поля Погба.

«Когда мы последний раз побеждали? Я уже скучаю по победам в составе сборной Франции. Мы уже не лучшая сборная в мире».

«Нам нужно многое поменять и действовать более агрессивно. Следует больше выкладываться на поле», - считает Погба.

Сегодня Франция на своем поле примет Финляндию в матче отбора ЧМ-2022.

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Источник — L'Equipe

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Саша Яковенко
    online
    Саша Яковенко, 07.09.2021 18:49
    0
    Главное, чтоб глаза горели.
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