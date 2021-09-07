Переболел коронавирусом. Лунин вернулся к тренировкам Реала

«Реал» объявил о том, что тест на коронавирус украинского вратаря Андрея Лунина показал негативный результат и игрок может вернуться к работе.
Сегодня Лунин уже тренировался в общей группе. Игрок перенес заболевание без серьезных проблем.
В нынешнем сезоне Андрей остается резервным вратарем «Реала» и пока не выходил на поле, так как тренер Карло Анчелотти доверяет Тибо Куртуа.
Из-за коронавируса Лунин пропустил последние матчи сборной Украины.
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Источник — Marca
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