Переболел коронавирусом. Лунин вернулся к тренировкам Реала

«Реал» объявил о том, что тест на коронавирус украинского вратаря Андрея Лунина показал негативный результат и игрок может вернуться к работе.

Сегодня Лунин уже тренировался в общей группе. Игрок перенес заболевание без серьезных проблем.

В нынешнем сезоне Андрей остается резервным вратарем «Реала» и пока не выходил на поле, так как тренер Карло Анчелотти доверяет Тибо Куртуа.

Из-за коронавируса Лунин пропустил последние матчи сборной Украины.