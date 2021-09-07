Известны даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины

Дирекция по проведению Кубка Украины определила даты и время проведения матчей четвертого этапа (1/16 финала) турнира.



В четвертом раунде выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022). Матчи пройдут 21-23 сентября.



Кубок Украины-2021/2022. Четвертый этап (1/16 финала)



21.09.2021



«Николаев» (Николаев) - «Рух» (Львов). 17.00

«Металлист» (Харьков) - «Десна» (Чернигов). 19.00



22.09.2021



«Таврия» (Симферополь) - «Александрия» (Александрия). 13.00

«ЛНЗ» (Черкассы) - «Ингулец» (Петрово). 15.00

«ВПК-Агро» (Вишневое) - «Днепр-1» (Днепр). 17.00

«Волынь» (Луцк) - «Мариуполь» (Мариуполь). 17.00

«Оболонь» (Киев) - «Верес» (Ровно). 19.00



23.09.2021



«Эпицентр» (Дунаевцы) - «Металлист 1925» (Харьков). 13.00

«Горняк-Спорт» (Горишние Плавные) - «Львов» (Львов). 15.00

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) - «Черноморец» (Одесса). 17.00

«Альянс» (Липовая Долина) - «Минай» (Минай). 19.00



В 1/8 финала к 11-ти победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей - 27 октября.