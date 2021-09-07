Известны даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины

Матчи пройдут 21-23 сентября

  • 07.09.2021 17:30
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Известны даты и время начала матчей 1/16 финала Кубка Украины
© УАФ

Дирекция по проведению Кубка Украины определила даты и время проведения матчей четвертого этапа (1/16 финала) турнира.
 
В четвертом раунде выступят 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022). Матчи пройдут 21-23 сентября.
 
Кубок Украины-2021/2022. Четвертый этап (1/16 финала)
 
21.09.2021
 
«Николаев» (Николаев) - «Рух» (Львов). 17.00
«Металлист» (Харьков) - «Десна» (Чернигов). 19.00
 
22.09.2021
 
«Таврия» (Симферополь) - «Александрия» (Александрия). 13.00
«ЛНЗ» (Черкассы) - «Ингулец» (Петрово). 15.00
«ВПК-Агро» (Вишневое) - «Днепр-1» (Днепр). 17.00
«Волынь» (Луцк) - «Мариуполь» (Мариуполь). 17.00
«Оболонь» (Киев) - «Верес» (Ровно). 19.00
 
23.09.2021
 
«Эпицентр» (Дунаевцы) - «Металлист 1925» (Харьков). 13.00
«Горняк-Спорт» (Горишние Плавные) - «Львов» (Львов). 15.00
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) - «Черноморец» (Одесса). 17.00
«Альянс» (Липовая Долина) - «Минай» (Минай). 19.00
 
В 1/8 финала к 11-ти победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла». Базовый день проведения матчей - 27 октября.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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