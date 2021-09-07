Первая лига. Очередная победа Металлиста и первое поражение Кривбасса

В этом туре судьи показали четыре красных карточки и только в одном поединке было забито больше двух мячей, а именно три. Также все три пенальти были реализованы.
«Горняк-Спорт» на выезде победил «Агробизнес» со счетом 1:0. Победным голом отличился опытный Ярослав Ямполь. «Горняку-Спорт» удалось прервать свою четырехматчевую проигрышную серию. К слову, «Агробизнес» не может победить уже на протяжении четырех туров.
«Кремень» сумел выиграл у «Олимпика» со счетом 2:0. Кстати, команда из Кременчуга два тура кряду побеждает и не пропускает. В свою очередь, донецкая команда второй тур подряд не может забить.
«Подолье» и «Нива» разошлись миром 1:1. Гол представителя хмельницкой команды Дениса Островского стал для него четвертым, что позволило полузащитнику «Подолья» вклиниться в гонку бомбардиров. Тернопольский коллектив уже пять матчей кряду не проигрывает и благодаря этому с 12 очками в активе занимает третье место в Первой лиге. Также отметим, что «Нива» два поединка подряд играет вничью 1:1.
«Полесье» после голов Козака и Шастала победило на выезде «Ужгород» со счетом 2:0. Житомирцы вторую игру подряд побеждают с разницей в два гола. После этой виктории они с 12 очками занимают пятое место. Закарпатская команда с 1 баллом в активе замыкает турнирную таблицу. Также ужгородцы больше всех пропустили, а именно 20 мячей. Кстати в матчах с участием «Ужгорода» забито больше всего голов, а именно 25.
«Прикарпатье» выиграло у «Краматорска» со счетом 2:0. С начала второго тайма краматорская команда играла в меньшинстве. Для прикарпатцев это вторая кряду победа без пропущенных мячей. Также ивано-франковцы не проигрывают три поединка подряд. Представитель «Прикарпатья» Роман Барчук с 4 голами теперь также находится в лидерской группе лучший снайперов Первой лиги.
«Металлист» одержал седьмую подряд. Харьковчане в родных стенах при поддержке почти 27 тысяч зрителей выиграли у «ВПК-Агро» со счетом 2:0. Дублем отличился бразильский нападающий Пейшото, у которого в активе теперь тоже 4 гола. «ВПК-Агро» проиграл два тура кряду. «Металлист» может похвастаться лучшей результативностью и лучшей обороной. Статистика харьковчан по забитым-пропущенным 19:3.
Впервые в этом сезоне проиграл «Кривбасс». «Альянс» на своем поле выиграл у криворожан со счетом 2:1. За «Кривбасс» отличился голом с пенальти Роман Дебелко, у которого в активе тоже 4 гола. Команда из Кривого Рога с 16 очками идет второй.
Также победила со счетом 1:0 «Оболонь». «Пивовары» оказались сильнее «Волыни». Кстати, луцкая команда уже на протяжении пяти матчей не знает вкуса побед. Также «Волынь» два матча подряд не забивает. В свою очередь, киевляне два поединка кряду не пропускают и идут в первой шестерке.
Первая лига. 7-й тур
4 сентября
«Агробизнес» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Ямполь, 52.
Удаление: Нагорный, 90+2 («Агробизнес»)
«Кремень» - «Олимпик» - 2:0
Голы: Бойко, 64, Мурашов, 90+1.
«Подолье» - «Нива» - 1:1
Голы: Островский, 50 – Процив, 9.
5 сентября
«Ужгород» - «Полесье» - 0:2
Голы: Козак, 61, Шастал, 85.
Удаление: Чушенко, 85 («Ужгород»).
«Прикарпатье» - «Краматорск» - 2:0
Голы: Волошинович, 44, Барчук, 64 (с пенальти).
Удаление: Ндукве, 56 («Краматорск»).
«Металлист» - «ВПК-Агро» - 2:0
Голы: Пейшото, 3, 81 (с пенальти).
Удаление: Палюх, 80 («ВПК-Агро»).
6 сентября
«Альянс» - «Кривбасс» - 2:1
Голы: Загинайлов, 4, Агапов, 71 – Дебелко, 76 (с пенальти).
«Оболонь» - «Волынь» - 1:0
Гол: Черний, 26.
Дмитрий Котков, Sport.ua
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