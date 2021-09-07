Сачко стартовал с победы на челленджере в Боснии и Герцеговине

Виталий пробился во второй круг

  • 07.09.2021 16:38
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  • 1 комментарий
Сачко стартовал с победы на челленджере в Боснии и Герцеговине
© ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко стартовал с победы на челленджере в боснийском городе Баня-Лука.
 
В стартовом матче украинец переиграл местного теннисиста Нермана Фатича.
 
Баня-Лука. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – 5:7, 6:4, 6:1
 
В следующем раунде Сачко сыграет против Данило Петровича или Марко Топо (оба - Сербия).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 07.09.2021 16:50
    0
    Наконец-то прервал неудачную серию, надо пробиваться на квалу Австралии опен, времени ещё много
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