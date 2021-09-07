Сачко стартовал с победы на челленджере в Боснии и Герцеговине

Украинский теннисист Виталий Сачко стартовал с победы на челленджере в боснийском городе Баня-Лука.
В стартовом матче украинец переиграл местного теннисиста Нермана Фатича.
Баня-Лука. Первый круг
Виталий Сачко (Украина) – Нерман Фатич (Босния и Герцеговина) – 5:7, 6:4, 6:1
В следующем раунде Сачко сыграет против Данило Петровича или Марко Топо (оба - Сербия).
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Источник — Sport.ua
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