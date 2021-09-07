Роман ЯРЕМЧУК: «Украина сейчас могла быть первой в отборочной группе»

Форвард расстроен потерей очков

  • 07.09.2021 16:30
  • 1982 просмотра
  • 8 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Украина сейчас могла быть первой в отборочной группе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Роман Яремчук расстроен тем, что национальная команда потеряла много очков в группе отбора ЧМ-2022.

«Так получается, что одни ничьи. Но если бы мы не потеряли дважды очки с Казахстаном и Финляндией, то были бы первыми сейчас. А так уже третьи, в таком подвешенном состоянии. Все еще в наших руках. С Францией точно не заслужили проиграть, но их гол какой-то странный был. Правда, у них и в штангу был удар, и Марсьяль один на один не забил. Ничья - закономерный результат».

«По поводу Петракова, то я давно его знаю и знаю его требования. Нам нужно выйти на чемпионат мира, и я сделаю все, чтобы помочь тренеру и команде», - сказал Яремчук.

Сейчас Украина набрала 5 очков и занимает 3-е место.

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Источник — vZbirna

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Primovocatus
    Primovocatus, 07.09.2021 17:32
    -1
    stopor2016, 07.09.2021 17:14
    Если бы не ближний угол , в который всё влетает - быть нам чемпионами мира.
    Угу. Если бы Пятов не вытащил на 89 мин. с казахами и на 44 мин. с франками, то сейчас было бы 3 очка.
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    Primovocatus
    Primovocatus, 07.09.2021 17:30
    +1
    Dell Dnieper, 07.09.2021 17:27
    Роман вываливается из игры на протяжении тайма на 5-10 минут, его просто не видно на поле, пусть не переоценивает себя....Это не Бельгия, пусть еще заиграет....
    Он страйкер. И ждёт своего шанса в засаде. А создавать его должны форварды.
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    Dell Dnieper
    Dell Dnieper, 07.09.2021 17:27
    +1
    Роман вываливается из игры на протяжении тайма на 5-10 минут, его просто не видно на поле, пусть не переоценивает себя....Это не Бельгия, пусть еще заиграет....
    Ссылка
    Т. Артём
    online
    Т. Артём, 07.09.2021 17:14
    +2
    Могла еслеб все матчи выиграла. Ну а пока последняя. Ели от казахов отскочили
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 07.09.2021 17:14
    +2
    Krot., 07.09.2021 16:43
    Могла ,кто виноват что привозы Мыкола в мачте с финами ,и каравайка с казахами привозами оказались
    Если бы не ближний угол , в который всё влетает - быть нам чемпионами мира.
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    Yurko
    Yurko, 07.09.2021 17:02
    +2
    "если бы мы" ..."то были бы"...
    А что было бы, если бы у бабушки был…? Был бы дедушка!
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    Марина Гарина
    Марина Гарина, 07.09.2021 16:56
    -3
    Ромаххааа між словом могла і словом є, така сама відстань як між цифрою один та х.з. нескінченністю. Я тобі більше скажу що З.У. могла бути і Чемпіоном світу ... уявляєш.....фантазуй собі у ванні бо то що ти на людях робиш сильно кумедно. Взагалі людо-раби багато на себе взяли. Пора прикрутити
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    Krot.
    online
    Krot., 07.09.2021 16:43
    -9
    Могла ,кто виноват что привозы Мыкола в мачте с финами ,и каравайка с казахами привозами оказались
    Ссылка
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