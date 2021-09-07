Роман ЯРЕМЧУК: «Украина сейчас могла быть первой в отборочной группе»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук расстроен тем, что национальная команда потеряла много очков в группе отбора ЧМ-2022.
«Так получается, что одни ничьи. Но если бы мы не потеряли дважды очки с Казахстаном и Финляндией, то были бы первыми сейчас. А так уже третьи, в таком подвешенном состоянии. Все еще в наших руках. С Францией точно не заслужили проиграть, но их гол какой-то странный был. Правда, у них и в штангу был удар, и Марсьяль один на один не забил. Ничья - закономерный результат».
«По поводу Петракова, то я давно его знаю и знаю его требования. Нам нужно выйти на чемпионат мира, и я сделаю все, чтобы помочь тренеру и команде», - сказал Яремчук.
Сейчас Украина набрала 5 очков и занимает 3-е место.
Источник — vZbirna
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