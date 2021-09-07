«Скоро буду без костылей». Беседин рассказал о своем восстановлении

Игрок продолжает восстанавливаться после серьезной травмы

  • 07.09.2021 16:12
  • 258 просмотров
  • 1 комментарий
«Скоро буду без костылей». Беседин рассказал о своем восстановлении
© fcdynamo.kiev.ua

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы ноги, которую игру получил на Евро-2020.

«Сейчас прохожу восстановление. Это футбол, без травм никак. Все идет по плану, операция не нужна».

«В конце месяца, надеюсь, буду ходить без костылей и буду приступать к физической работе», - сказал Беседин.

Ранее сообщалось, что в этом году игрок на поле не вернется.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Евгений Семыкин
    Евгений Семыкин, 07.09.2021 16:16
    +1
    Здоровья!!
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