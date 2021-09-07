«Скоро буду без костылей». Беседин рассказал о своем восстановлении

Форвард «Динамо» Артем Беседин рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы ноги, которую игру получил на Евро-2020.

«Сейчас прохожу восстановление. Это футбол, без травм никак. Все идет по плану, операция не нужна».

«В конце месяца, надеюсь, буду ходить без костылей и буду приступать к физической работе», - сказал Беседин.

Ранее сообщалось, что в этом году игрок на поле не вернется.